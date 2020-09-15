Kayseri’de aranan şahıslara 68 polis ile operasyon: 11 gözaltı

Kayseri’de çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması için 22 adrese 30 ekip ve 68 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi. 16 hedef şahsın olduğu operasyonda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından kentte kilitlemek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, hükümlük veya tutuklunun kaçması, elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık, konu dokunulmazlığı ihlali, fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak ve basit yaralama suçlarından aranan 16 kişiyi yakalamak için operasyon düzenlendi. 30 ekip ve 68 personelin katılımı ile 22 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 11 kişiyi gözaltına aldı.

Firar 5 kişiyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

