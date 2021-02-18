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Kayseri’de aranan şahıslara 68 polisle şafak operasyonu: 11 gözaltı

18.02.2021 10:51 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de 68 polis ile 16 hedef şahsın yakalanması için 19 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 11 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, haklarında çeşitli suçlarından mahkemece yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince operasyon düzenlendi.

Kayseri’de 68 polis ile 16 hedef şahsın yakalanması için 19 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 11 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, haklarında çeşitli suçlarından mahkemece yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince operasyon düzenlendi. 27 ekip halinde 68 polis ile 16 hedef şahsın yakalanması için 19 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, ’birden fazla kişi tarafından silahla yağma’, ’kilitlemek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık’, ’kullanım gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık’, ’bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık’, ’kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’, ’yaralama’ gibi asayiş suçlarından aranan toplam 11 şahıs yakalandı.
Operasyonda gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Firari şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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