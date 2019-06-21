Kayseri'de aranan şüphelilere şafak baskını: 52 gözaltı

Olcay DÜZGÜN- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de aranan 69 şüphelinin yakalanmasına yönelik özel harekat polislerinin de katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 52 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 69 kişinin yakalanmasına yönelik sabah saat 05.30'da 167 polisle şafak operasyonu yapıldı. Belirlenen adreslere baskın düzenlenirken operasyonda 52 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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