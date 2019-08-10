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Kayseri'de arife günü şehitlik doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 15:44 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, şehit aileleri, arife günü Kurban Bayramı nedeniyle Garnizon ve Hava Şehitliği'ni ziyaret edip, dua etti.

Kayseri'de arife günü şehitlik doldu

Olcay DÜZGÜN- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, şehit aileleri, arife günü Kurban Bayramı nedeniyle Garnizon ve Hava Şehitliği'ni ziyaret edip, dua etti.
Kurban Bayramı öncesi arife günü Garnizon ve Hava Şehitliği'ni ziyaret eden şehit aileleri ve yakınları, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu. Şehit aileleri, yakınlarının mezarlarını yıkayıp, sulayarak dua etti. Şırnak'ta 1993 yılında şehit düşen Piyade Er Ahmet İnci'nin annesi Rafet İnci, "Oğlum 1993 yılında Cudi Dağı'nda şehit oldu. Oğlum nişanlıyken askere gitmişti. Operasyona giderken, 'Komutanım şurada bir karaltı görüyorum' demiş. Askerliği de bitmişti. Karakola teslim olup gelecekti. Komutan 'Ahmet sen burada dur' demiş. Oğlum son kez 'Ben gideceğim' demiş. Komutanına 'Ya şehit olacağım ya gazi. 40 tane ana ağlamasın ağlarsa benim anam ağlasın' diyerek operasyona gitmiş. Oğlum komutanından izin aldıktan sonra cepheye gitmiş. Operasyondan dönerken askerler de seviniyormuş. Dönüşte teröristler pusu kuruyor ve oğlum orada şehit oluyor. Çok şükür peygamberlerimiz ile komşu oldu. Bugün de bayram öncesi mezarını ziyarete geldik" dedi.
Şehit mezarlıklarını gönüllü olarak ziyaret ettiğini dile getiren Mustafa Duvarcı ise, "Şehitliğe fırsat buldukça gelemeye çalışıyorum. Buradaki şehit ailelerimizin gönlünü almak ve acılarını paylaşmak istiyorum. Buraya ziyaretimi kendime bir borç olarak görüyorum. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Burada annelerimizin halini görüyoruz. Allah onlara sabırlar versin" diye konuştu.

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Kayseri'de arife günü şehitlik dolduKayseri'de arife günü şehitlik dolduKayseri'de arife günü şehitlik dolduKayseri'de arife günü şehitlik doldu

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