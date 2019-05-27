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Kayseri'de ayılar arı kovanlarına saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 18:47 | Son Güncelleme

KAYSERİ’nin Özvatan ilçesinde ormanlık alanda yiyecek bulmak sıkıntı yaşayan ayılar, ilçe merkezine inerek son bir ayda 10 üreticinin 30 arı kovanını parçaladı.

İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’nin Özvatan ilçesinde ormanlık alanda yiyecek bulmak sıkıntı yaşayan ayılar, ilçe merkezine inerek son bir ayda 10 üreticinin 30 arı kovanını parçaladı. Zor günler geçiren arı üreticileri, sabaha kadar nöbetleşe kovanları gezmeye başladı. İlçede, ormanlık alanda yiyecek bulamayınca aç kalan ayılar yerleşim yerlerine inmeye başladı. Son bir ayda ayılar, ilçe merkezine 2 kilometrelik mesafede bulunan arı kovanlarını parçaladı. İlçenin değişik noktalarında bulunan 10 üreticiye ait 30 kovana saldıran ayılar, peteklerdeki balları yerken, arıların de telef olmasına neden oldu. Özvatan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Adnan Ünal, ayı saldırısı sonucu 30 arı kovanının telef olduğunu belirterek, üreticilerin mağdur olduğunu söyledi. Şu anda 21 üyelerinin bulunduğunu kaydeden Ünal, "1500'ün üzerinde arı kovanımız var. Ayılar günlük olarak birkaç kovanı yıkıyorlar. Çemberi daralttılar. İlk defa ilçe merkezine 1,5 ile 2 kilometre mesafe kadar yaklaştılar. Arıcılarımız zarar gördüler. Toplam 50 bin TL üzerinde maddi ve arı kaybımız var" dedi. Ünal, yaşanan olaylara karşı birtakım tedbir aldıklarını ifade ederek, "Arıcılar olarak nöbetleşe kovanlarımızı geziyoruz. Tedbirler almaya çalışıyoruz. Haliyle yetersiz kalıyor. Bu konuda mağdur durumdayız. Saldıran ayı sayısını tam bilmiyoruz. Ama pençe ve tırnak izleri geldiği güzergahlar, yıktığı kovanlar bunları takip edebiliyoruz. Ayıyı gören çobanlarımız var. Önlerine çıktığı anda gören vatandaşlarımız var. Kovanlarda da bariz izleri mevcut. Kesin bir veya birkaç tane ayı olabilir" diye konuştu. 'MAĞDURİYETİMİZİN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUZ' Kooperatif üyesi İdris Arslanboğa, ayı saldırısı sonrası bazı arı kovanlarının zarar gördüğünü kaydetti. 14 arı kovanından 2'sinin parçalandığını kaydeden Arslanboğa, şöyle konuştu: "Yaklaşık 4 bin TL civarında zararım var. Arı kovanlarımın başına geldiğimde, ayı aralarından seçerek içerisinde bal olan 2 kovanı almış. 5 metre kadar ön tarafa getirerek orada parçalamış ve yemiş. Kovanların alt kısmında bal mevcut. Az da olsa biz arıları beslemek için bal bırakıyoruz. Özellikle ballı kovanları seçiyor. Yetkililerden mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Bir tek mağdur ben değilim. Son bir ay içerisinde 10 arıcı arkadaşımızın bu şekilde mağduriyeti var. 3 ve 5 kovanı zarar gören arkadaşlarımız da var. Bu ayı ile nasıl mücadele ederiz bilmiyoruz. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Hayvanı öldürmek yasak. Hayvan severiz. Ancak arkadaşlarla nöbetleşe olarak kendi imkanlarımızla sabaha kadar ekip kurduk. O ekiple beraber mücadele etmeye çalışıyoruz."

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