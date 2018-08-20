Kayseri'de baklavalı, karanfilli trafik uygulaması

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri- Sivas karayolunda polis uygulama noktasında görevli polislerle bayramlaştı. Vali Kamçı, trafik uygulamasına katılarak vatandaşları, yolcuklarını dikkatli yapmaları konusunda uyararak karanfil verdi, baklava ikram etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 81 ilde yaptığı trafik uygulaması Kayseri'de de Vali Süleyman Kamçı, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez'in katılımı ile Kayseri-Sivas karayolunda yapıldı.

Trafik uygulamasında vatandaşların bayramını kutlayan Vali Kamçı, sürücülerin trafik kurullarına uyması konusunda önce uyardı sonra da baklava ikram etti. İçişleri Bakanlığı'nın, "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" proje kapsamında seyahat eden çocuklara da kırmızı düdük, şapka ve tişört hediye edildi.

Kırmızı ışık ihlali ve hatalı sollama yapan sürücülerin drone ile tespit edildiği uygulama noktasında açıklamalarda bulunan Vali Süleyman Kamçı, "Ülke genelinde olduğu gibi Kayseri'de de güvenlik tedbirlerini artırdık. Maalesef ülkemizde yıllık 7 bin ölümlü trafik kazası oluyor. Bu rakam çok fazla. Bunun azaltılması lazım. İçişleri Bakanlığımız başta olmak üzere bunun azaltılması ile alakalı çok yoğun çalışmalar yapılıyor. Bayramlarda da trafik yoğunluğu arttığı için kaza sayısı da artıyor. Ülkemizde 9 günlük tatilde ilk 3 günün bilançosu ölen kişi 50'ye yaklaştı. Trafik önlemleri sadece bayramlarda değil, tüm günlerde aralıksız olarak yapılıyor. 66 polis trafik timi, 23 Jandarma trafik timi, 1500 polis ve jandarma ekibimizle trafik ve genel güvenliği sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

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