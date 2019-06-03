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Kayseri'de bayram öncesi şehitlik ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 14:51 | Son Güncelleme

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan: - "Bayramları şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bayramları bayram olarak yaşıyorsak, bayramlara huzurlu bir şekilde erişebiliyorsak, bunun ağır bir bedeli var. Bu bedeli de şehitlerimiz canlarıyla, gazilerimiz de kanlarıyla ödedi"

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Ramazan Bayramı öncesi şehitlikleri ziyaret eden şehit yakınları üzüntü yaşadı.

Kartal Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, mezarların çevresinin temizledi ve Kur'an-ı Kerim okudu.

Şehitlerin için okunan Mevlid-i Şerif ve edilen dua programına Kayseri Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, polisler, askerler ve şehit yakınları katıldı.

Üçkan, ziyaret sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, hüzünlü bir bayram yaşadıklarını belirterek, "Bu hüzünlü bayramda bayramların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Bayramları ülkemizde huzurlu bir şekilde ailemizle geçirebilmek için fedakarlık yapan şehitlerimizin bugün burada babalarını, çocuklarını, kardeşlerini, eşlerini ziyaret eden yakınlarıyla hüzünlü bir bayrama daha giriyoruz." diye konuştu.

Şehitlerin hakkının hiçbir zaman ödenemeceğini dile getiren Üçkan, şunları kaydetti:

"Aileleriyle bayram kutlamak yerine vatanın bayramını kutlamayı seçenlerin yakınlarıyla bayram geçiriyoruz çünkü onlar bu vatan için evlatlarını, eşlerini, kardeşlerini, babalarını verdiler. Bu ülkeyi, bayrağı, ezanı koruyanları, bunun için can verenleri unutmayalım. Bayramları şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bayramları bayram olarak yaşıyorsak, bayramlara huzurlu şekilde erişebiliyorsak, bunun ağır bir bedeli var. Bu bedeli de şehitlerimiz canlarıyla, gazilerimiz de kanlarıyla ödedi. Biz eminiz ki vatan, bayrak ve ezan var oldukça bugünün gözyaşları ülkemizin yarınlarının sevinci olacak. Bizlere düşen görev ise şehitlerimizin geride bıraktıklarına sahip çıkmaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri şehitlik

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