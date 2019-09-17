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Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 00:10 | Son Güncelleme

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bıçakla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Melikgazi ilçesi Camikebir Mahallesi Ulu Cami Sokak'ta karşılaşan Burak Sabuncu ile Talha U. (24) arasında bilinmeyen bir nedenden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Talha U, yanında bulunan bıçakla Sabuncu'yu bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Sabuncu, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Cinayet zanlısı Talha U, polis ekiplerince yakalandı.

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bıçaklı kavga Kayseri

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