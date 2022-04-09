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Kayseri'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

09.04.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Suriye uyruklu 2 kişinin bıçaklı kavgasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, A.E.Ş. ile D.E. Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Örnek Sokak'ta alacak meselesinden dolayı tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda A.E.Ş. bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan A.E.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, D.E'nin ise polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

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