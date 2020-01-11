HABER
  4. Kayseri'de bir genç ormanda yürürken tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı

Kayseri'de bir genç ormanda yürürken tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 19:43 | Son Güncelleme

Kayseri'de bir genç ormanda yürürken tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ormanlık alanda gezintiye çıkan bir kişi, av tüfeğiyle vuruldu.

Alınan bilgiye göre, Potuklu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yürüyen 18 yaşındaki B.D. kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu vücuduna isabet eden saçmalar ile yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan B.D, ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olayın bölgede avlanan kişilerden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerine çalışma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Giden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyorGiden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyor
Türkiye Ermenileri 85. Patriği Maşalyan için tahta çıkış töreni düzenlendi Türkiye Ermenileri 85. Patriği Maşalyan için tahta çıkış töreni düzenlendi 
Afet uzmanından İstanbul'daki deprem sonrası çarpıcı sözler!Afet uzmanından İstanbul'daki deprem sonrası çarpıcı sözler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayseri Pınarbaşı tüfek yaralanma

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu'nda flaş açıklama: Sebebi Fransa

Çavuşoğlu'nda flaş açıklama: Sebebi Fransa

Marmara Denizi'nde 9 saatte 38 deprem!

Marmara Denizi'nde 9 saatte 38 deprem!

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

İş yerinde dedikodu yapanlar yandı! Yargıtay'dan flaş karar

İş yerinde dedikodu yapanlar yandı! Yargıtay'dan flaş karar

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Her şeyi tek tek anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçırılsaydı...

Her şeyi tek tek anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçırılsaydı...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul depremiyle ilgili AFAD’dan yeni açıklama: Oldukça güçlü

İstanbul depremiyle ilgili AFAD’dan yeni açıklama: Oldukça güçlü

Afet uzmanı Prof. Mikdat Kadıoğlu'dan İstanbul'daki deprem sonrası çarpıcı eleştiri!

Afet uzmanından İstanbul'daki deprem sonrası çarpıcı sözler!

İran'dan Yunanistan'a Kasım Süleyamani tepkisi! Nota verdiler!

İran'dan Yunanistan'a 'Süleymani' notası

Meteoroloji'den uyarı geldi! Yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak!

Meteoroloji'den 4 ile uyarı! Sabah saatlerinden itibaren etkili olacak

Ümraniye'de faciadan dönüldü! Beton mikseri kontrolden çıkarak devrildi!

Beton mikseri kontrolden çıktı! Faciaya ramak kala!

Torbalı'da sağlık müdürü ve doktor eşini öldüren sanık cezaevinde intihar etti

İzmir'de peş peşe cinayetlerin sanığı cezaevinde intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.