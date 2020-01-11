Kayseri'de bir genç ormanda yürürken tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ormanlık alanda gezintiye çıkan bir kişi, av tüfeğiyle vuruldu.

Alınan bilgiye göre, Potuklu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yürüyen 18 yaşındaki B.D. kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu vücuduna isabet eden saçmalar ile yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan B.D, ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olayın bölgede avlanan kişilerden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerine çalışma başlattı.

