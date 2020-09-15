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Kayseri’de bir kişinin kayalıklardan düştüğü ihbarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 09:30 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Talas ilçesinde bir kişinin kayalıklardan düştüğü ihbarı sonrasında AFAD ekipleri havanın aydınlanmasıyla beraber yeniden arama çalışması başlattı.

Kayseri’nin Talas ilçesinde bir kişinin kayalıklardan düştüğü ihbarı sonrasında AFAD ekipleri havanın aydınlanmasıyla beraber yeniden arama çalışması başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu birine rastlanılmadı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Harman Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kayalıklar üzerinde 4 gencin bulunduğu ve birinin kayalıklardan düştüğü ihbarını alan polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti. Gencin düştüğü iddia edilen kayalıklarda arama çalışmalarını yoğunlaştıran itfaiye ve AFAD ekipleri, didik didik her yeri aradı. Yaklaşık 3 saat boyunca arama çalışmalarına devam eden ekipler, düşen birine rastlamadı.
Sabahın ilk ışıklarıyla beraber yeniden arama çalışması başlatan AFAD ekipleri, yine düşen birine rastlamadı.

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