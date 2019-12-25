Kayseri'de birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Müşteki avukatı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan hakkında iddianame hazırlanan sanığın, bu suçtan cezalandırılmasını, cezada haksız tahrik ve takdiri indirimi uygulanmamasını talep etti.

Tutuklanan Aydemir, mahkemedeki savunmasında, maktul Tokgöz'ü çok sevdiğini ve 4-5 yıldır birlikte yaşadıklarını belirterek, "Çiğdem ve çocuklarına ben bakıyordum. Ev tutmuştuk. Son zamanlarda aramızda maddi sorunlar nedeniyle tartışma oldu. Olay günü ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Çocuklarıma laf edince elime aldığım bıçakla korkutmak istedim. Bir anda kendimi kaybettim. Çiğdem'in saçının teline zarar gelmesini istemezdim. Olayın ardından Çiğdem'in eski eşini arayarak olayı anlattım, sonra pişman olarak 'şaka' yaptığımı söyledim. Çiğdem'in konuşamayan küçük kızı E.U'nun (6) sırtına babasının telefon numarasını yazarak, parka bıraktım. Mağdur olmalarını istemedim." ifadelerini kullanmıştı.

