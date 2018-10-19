HABER

Kayseri'de Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 12:17 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, jandarma ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda, Bizans dönemine ait oldukları değerlendirilen sikke, taş eser ve süs eşyası ele geçirdi.

Kayseri'de Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, jandarma ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda, Bizans dönemine ait oldukları değerlendirilen sikke, taş eser ve süs eşyası ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Kocasinan ilçesi Çavuşağa Mahallesi'nde tarihi eserlerin yoğun olarak bulunduğu bölgedeki sit alanında izinsiz inşaat yapmaya çalışan 1 şüpheli gözaltına alındı. Develi ilçesi Gümüşören Mahallesi'nde ise 3 şüphelinin içinde bulundukları otomobilde yapılan arama neticesinde Bizans dönemine ait oldukları değerlendirilen 35 adet sikke, 3 adet Taş eser ve 9 adet süs eşyası ele geçirildi. Olaylı ilgili zanlılar gözaltına alındı. Tarihi eserler ise Kayseri Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER'Dünyanın en ateşli büyükannesi' çıplak fotoğrafı engellenince...'Dünyanın en ateşli büyükannesi' çıplak fotoğrafı engellenince...
- Okul kantininde bıçaklı kavga: 2 öğrenci yaralı- Okul kantininde bıçaklı kavga: 2 öğrenci yaralı
Annesinin sevgilisine dehşeti yaşattıAnnesinin sevgilisine dehşeti yaşattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber! Diriliş Ertuğrul yeni sezon 122. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber! Diriliş Ertuğrul yeni sezon 122. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

Eş değiştirme rezaleti! Eskort çetesi çökertildi

Eş değiştirme rezaleti! Eskort çetesi çökertildi

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Annesinin sevgilisine dehşeti yaşattı

Annesinin sevgilisine dehşeti yaşattı

Babası liseli kıza tecavüz etti! İğrenç gerçek okulda ortaya çıktı

Babası liseli kıza tecavüz etti! İğrenç gerçek okulda ortaya çıktı

Ünlü ismin katili yakalandı

Ünlü ismin katili yakalandı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! 'Akrabası' babası çıktı, dava açtı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! 'Akrabası' babası çıktı, dava açtı

48 kiloluk kadın, 26 dakikada 302 çöp şiş yedi

48 kiloluk kadın, 26 dakikada 302 çöp şiş yedi

Antalya'da pırlantacının sır ölümü!

Antalya'da pırlantacının sır ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.