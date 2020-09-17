Kayseri’de Bölge Adliye Mahkemesi önünde hareketli dakikalar

Kayseri’de Bölge Adliye Mahkemesi önünde bırakılan şüpheli paket panik oluştururken, yapılan incelemede paketin içerisinde dezenfektan olduğu anlaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine Yeni Mahalle Erkilet Bulvarı üzerinde bulunan Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’nin önünde bir şüpheli paket gören yetkililer durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli paketin etrafına güvenlik şeridi çekilirken, çevredeki vatandaşlar uzaklaştırılarak, bulvarda bir süre trafiğe kapatıldı. Özel kıyafet giyen bomba imha ekipleri, paket üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede paketin içerisinde dezenfektan olduğu belirlendi. Şüpheli paket polis ekipleri tarafından alınırken, vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.

Trafiğe kapanan yol yeniden açılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

