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Kayseri'de bonzaiye 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2018 10:35 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 476 gram bonzai ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.  Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik yaptığı operasyonda G.B.

Kayseri'de bonzaiye 4 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 476 gram bonzai ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik yaptığı operasyonda G.B. (20), M.A. (44), N.A. (40) ve M.U. (24) polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin ev, araç ve üst aramasında 1 kilo 476 gram bonzai ele geçirildi. 4 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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