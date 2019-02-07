HABER

Kayseri'de borç-alacak tartışması kanlı bitti: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 21:43 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de borç-alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Mehmet K.

Kayseri'de borç-alacak tartışması kanlı bitti: 1 ölü

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de borç-alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Mehmet K. tarafından göğsünden bıçaklanan Musa İlhan (30), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Nil Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Musa İlhan ile Mehmet K. arasında borç-alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet K., İlhan'ı göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı İlhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Mehmet K. ise olayın ardından kayıplara karıştı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Kağıthane'de iş merkezinde yangın çıktı (4)Kağıthane'de iş merkezinde yangın çıktı (4)
İzmir'de sobadan zehirlenen genç çifti, ölüm ayırdıİzmir'de sobadan zehirlenen genç çifti, ölüm ayırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binadaki acı bilançoyu açıkladı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binadaki acı bilançoyu açıkladı!

ABD'den Türkiye'ye Venezuela çağrısı: Siz de destekleyin

ABD'den Türkiye'ye Venezuela çağrısı: Siz de destekleyin

Fenerbahçe'de ayrılık

Fenerbahçe'de ayrılık

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yeni Zigana Tüneli'nin yarısı tamamlandı

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yeni Zigana Tüneli'nin yarısı tamamlandı

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.