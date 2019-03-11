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Kayseri'de bulunan 7,5 milyon yıllık fosiller, sergide ziyarete açıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 19:27 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesindeki Yamula Baraj Gölü kıyısında, Taşhan Mahallesi kırsalında kazılarda bulunan 7,5 milyon yıllık fosiller, Büyükşehir Belediyesinde sergilenmeye başlandı.

Kayseri'de bulunan 7,5 milyon yıllık fosiller, sergide ziyarete açıldı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesindeki Yamula Baraj Gölü kıyısında, Taşhan Mahallesi kırsalında kazılarda bulunan 7,5 milyon yıllık fosiller, Büyükşehir Belediyesinde sergilenmeye başlandı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Taşhan'da yapılan kazı çalışmaları sonucu çıkarılan fosiller, Kayseri Bilim Merkezi'ndeki laboratuvarda gerekli işlemlerden geçirildi. Fosiller, Büyükşehir Belediyesi salonunda sergilenmeye başlandı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu ve Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan'ın gerçekleştirdiği kazılarda bulunan fosiller, Büyükşehir Belediye Başkanlığı girişine konuldu. Prof. Dr. Okşan Başoğlu, sergide yer alan fosiller arasında filler, 3 toynaklı atlar, zürafalar, boynuzlugiller ve gergedanların yer aldığını kaydetti. Prof. Dr. Başoğlu, bazı fosillerin dünyada tek örnek olduğunu söyleyerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e teşekkür etti.
'KAYSERİ'NİN ZENGİNLİKLERİNİ ORTAYA ÇIKARIYORUZ'
Kayseri'nin bilinen, az bilinen ya da hiç bilinmeyen tüm zenginliklerinin ortaya çıkarılması, tanıtılması ve turizme kazandırılması için çalıştıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ise "Yaptığımız bu çalışmalarla 'zenginlikler şehri' adını verdiğimiz Kayserimize yeni zenginlikler ekliyoruz. Bu anlamda sadece ülkemizin değil dünyanın en önemli yerel yönetimi olduğumuzu gururla ifade etmek isterim. Kayseri'nin zenginliklerini ortaya çıkarmada, değerlendirmede ve toplumun istifadesine sunmada kararlıyız ve kararlılığımızı yaptığımız çalışmalarla gösteriyoruz" dedi.
'SERGİDE DÜNYANIN 7,5 MİLYON YILLIK TARİHİ YER ALIYOR'
Başkan Çelik, Kayseri'nin üstü gibi altının da tarihi değerlerle dolu olduğunu kaydetti. Tarih öncesi canlılara ait kazı çalışmalarının farklı sahalarda yapıldığını ifade eden Başkan Çelik, şöyle konuştu:
"Burada sergilenen fosiller yaklaşık 3 ay arazide süren kazı çalışmaları ve ardından 3 ay laboratuvarda yapılan çalışmaların ürünüdür. Taşhan ve Barsama bölgesinde bulunan, Geç Miyosen Dönem'e ait olan ve yaklaşık 7,5 milyon yıl öncesiyle tarihlendirilen fosiller arasında filler, 3 toynaklı atlar, zürafalar, boynuzlugiller ve gergedanlar yer alıyor. Bulunan filler arasında bir kısmı dünya literatüründe ilk kez görülen ve bu denli tama yakın, iyi korunmuş örnekler olarak gösteriliyor. Özetle şunu ifade etmek gerekir ki, şu an bu sergide sadece Kayseri'nin değil dünyanın 7,5 milyon yıllık tarihi yer alıyor."
Çelik, sözlerinin sonunda katılımcılarla birlikte sergiyi gezdi ve tüm Kayserilileri sergiye davet etti.

FOTOĞRAFLI

Kayseri'de bulunan 7,5 milyon yıllık fosiller, sergide ziyarete açıldıKayseri'de bulunan 7,5 milyon yıllık fosiller, sergide ziyarete açıldıKayseri'de bulunan 7,5 milyon yıllık fosiller, sergide ziyarete açıldıKayseri'de bulunan 7,5 milyon yıllık fosiller, sergide ziyarete açıldı

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