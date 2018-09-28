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Kayseri'de cami musluklarını çalan 3 zanlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 15:32 | Son Güncelleme

Kayseri'de cami musluklarını çalan 3 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de camilerin tuvalet ve şadırvanlarındaki muslukları çalan 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki 6 caminin tuvalet ve şadırvanlarındaki musluklarını çalan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların Özgür A. (27), Özay A. (21) ve Barışkan I. (24) olduğunu belirledi.

Gece girdikleri camilerin tuvalet ve şadırvanlarındaki muslukları çaldıktan sonra hurdacıya satan hırsızlar, ikametlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Zanlılar, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, caminin tuvaletine ve şadırvanına gelen zanlıların, elleriyle söktükleri muslukları poşete doldurup uzaklaştığı görülüyor.

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cami hırsız Kayseri Musluk

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