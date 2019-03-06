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Kayseri'de camiden hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 12:14 | Son Güncelleme

İmam odasından para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlının, daha önce de 9 camiden hırsızlık yaptığı ortaya çıktı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir caminin imam odasından para çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şükran Caddesi'nde, Şafak Camisi'nin imam odasından 400 lira çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini belirledikleri zanlı Uğur U'yu yakaladı.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin, geçen yıl 9 camiden hırsızlık yaptığı suçlamasıyla yakalandığı ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

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