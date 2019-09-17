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Kayseri'de cesedi bulunan işçi, eşine 'elveda' mesajı atmış

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 14:46 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de dün akşam boş arazide cesedi bulunan Yücel Çako'nun (42), ölmeden önce eşine 'elveda' mesajı attığı belirtildi.

Kayseri'de cesedi bulunan işçi, eşine 'elveda' mesajı atmış

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de dün akşam boş arazide cesedi bulunan Yücel Çako'nun (42), ölmeden önce eşine 'elveda' mesajı attığı belirtildi.
Merkez Melikgazi ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde boş arazideki su deposunun arkasında erkek cesedi bulundu. Polisin yaptığı incelemede cesedin çelik kapı işçisi Yücel Çako'ya ait olduğu belirlendi. Vücudunda darp ve kesi izine rastlanmayan Çako'nun cesedi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin yaptığı araştırmada Çako'nun cep telefonunda, ölmeden önce eşine attığı 'elveda' mesajı bulundu. İlaç veya kimyasal bir madde içerek yaşamına son verdiği şüphesi üzerinde durulan Çako'nun kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Tabipliğinde yapılacak otopsi ile belirlenecek.

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