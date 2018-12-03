Kayseri'de CHP ilçe binasına saldırı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocasinan ilçe binasına camları kırarak giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, içerdeki malzemelere zarar verdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Sahabiye Mahallesi'de CHP il binası altında yer alan Kocasinan ilçe binasına dün saat 21.00 sıralarında saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, ilçe binasının camlarını kırarak içeri girdi. Saldırıyı gerçekleştiren zanlının, içeride yazıcılara, masalara, duvarlara, asılı fotoğraflara, masalara, bilgisayarlara zarar verdi belirtildi. Olay sonrası soruşturma başlatan polis güvenlik kamera görüntülerini de yakın takibe aldı. Diğer yandan yere damlayan kan izleri de dikkat çekti. Saldırganın camı kırarken yararlanmış olabilecekleri şüphesi üzerinde duruluyor. CHP İl Başkanı Ümit Özer, parti çalışmaları için Ankara'ya gittiği sırada olayın haberi verildiğini ve yoldan döndüğünü ifade ederek, "Güvenlik kamerası görüntülerine göre dün akşam saat 21.00'de saldırgan ilçe teşkilatımıza camları kırarak giriyor ve tüm elektronik eşyalara, etrafa, mutfağa zarar veriyorlar. Polis şu an araştırıyor. Bu hain saldırıyı nefretle kınıyoruz. Hiçbir alçaklık bizi ilkelerimizden, mücadelemizde geri döndüremeyecek. Sonuna kadar halkımız için, ülkemiz için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan, saldırı olayının ardından harekete geçen polis, Özgür T.'yi gözaltına aldı. Psikolojik sorunları olduğu ve madde kullandığı ileri sürülen zanlıyla ilgili soruşturma sürüyor

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