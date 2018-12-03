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Kayseri'de CHP ilçe binasına saldırı (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.12.2018 16:20 | Son Güncelleme

ÖZER: DAHA ÖNCE DE OLDU Yaşanan olay sonrası parti binası önünde açıklamalarda bulunan İl Başkanı Ümit Özer, “Karanlık bir güne uyandık.

Kayseri'de CHP ilçe binasına saldırı (2)

ÖZER: DAHA ÖNCE DE OLDU
Yaşanan olay sonrası parti binası önünde açıklamalarda bulunan İl Başkanı Ümit Özer, “Karanlık bir güne uyandık. Partimize yapılan bir saldırıyla karşı karşıyayız. Bu ilk değil daha önce de yaşandı, Hacılar İlçemizde buna benzer bir sorunla karşılaştık, partimize siyah çelenk bırakılmıştı, bayraklarımız yakılmıştı. Ne yazık ki hepsinde de bütün failler alkolik ya da uyuşturucu bağımlısı oldu. Önemli olan bu kişiler değil bunlara bu işi yaptıranlar. Arkasındaki kişilerin bir an önce bulunup adalete teslim edilmesini istiyoruz” dedi.
'SALIDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ'
Milletvekili Çetin Arık ise saldırıyı kınadıklarını belirterek, “Bugün yine CHP’ye gecenin kör karanlığında bir saldırı oldu. Bunu şiddetle kınıyoruz. Bunlar karanlık insanlar, aydınlıktan korkarlar. Biz CHP’liler her zaman ışığa koşacağız. Bu alçaklar durdurmaya çalışıyorlar ama başaramayacaklar. CHP, kimsesizlerin kimsesidir. Partimizi asla susturamazlar. Biz kupon arazilerin peşinde koşan parti değiliz. Atatürk’ün yoldaşlarıyız biz. Demokrasi için dün bedel ödedik bugün bedel ödemeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)-

Kayseri'de CHP ilçe binasına saldırı (2)Kayseri'de CHP ilçe binasına saldırı (2)

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