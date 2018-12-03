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Kayseri'de CHP ilçe binasına saldırı (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.12.2018 16:27 | Son Güncelleme

İYİ PARTİLİ ATAŞ: SALDIRIYI KINIYORUM İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, CHP İlçe teşkilatına yönelik saldırıyı kınadı.

Kayseri'de CHP ilçe binasına saldırı (2)

İYİ PARTİLİ ATAŞ: SALDIRIYI KINIYORUM
İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, CHP İlçe teşkilatına yönelik saldırıyı kınadı. Ataş, “Seçim sürecinde hangi partiye olursa olsun huzuru bozmaya yönelik bu yöndeki saldırıları şiddetle kınıyorum” dedi.
Kayseri’de CHP Kocasinan İlçe teşkilatına yönelik saldırıya tepki gösteren İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş, seçim sürecinde ortaya çıkan bu tür olayların manidar olduğunu belirtti. CHP’ye geçmiş olsun dileklerini ileten Ataş, “Hangi siyasi partiye ya da kime yapılırsa yapılsın bu tür olayları kabullenmek mümkün değildir. Çünkü bu yöndeki saldırılar demokrasiyi, huzuru hedef almaktadır. Kayserimiz’de de bu yönde huzuru bozmak isteyenlere hep beraber karşı durmalıyız. Kim yaparsa yapsın karşı durmalıyız. Düşünceler farklı olabilir, ancak hiçbir neden bu yöndeki çirkin saldırılara gerekçe olamaz. Bu konuda herkese büyük görev düşüyor. Siyasetteki kavgacı dil sona erdirilmelidir. Artık toplumu ötekileştiren, kavgayı körükleyen dilden uzaklaşılmalıdır. Çünkü siyasette kullanılan dil toplumu da etkiliyor ve toplum bağları zarar görüyor. Bu konuda vicdani sorumluluk gereği uyarımızı yapıyoruz. Topluma zarar veren, toplumu geren, ayıran, birlik ve beraberliğe gölge düşüren söylemlerden uzak durulmalıdır. Siyasetçiler bu konuda dikkatli olmalıdır” diye konuştu.
Diğer yandan Ataş, önceki seçim dönemlerinde de CHP il ve Hacılar teşkilatlarına da benzer saldırıların olduğunu hatırlatarak, “Bu saldırılar sonrası polisimiz gerekli çalışmaları yapıyor. Ancak bu yöndeki saldırıları sadece ‘madde bağımlısı biri yaptı’ diyerek geçiştirmemek gerekiyor” diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

Kayseri'de CHP ilçe binasına saldırı (2)

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Kayseri'de CHP ilçe binasına saldırı (2)Kayseri'de CHP ilçe binasına saldırı (2)
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