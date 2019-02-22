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Kayseri'de CHP'ye saldıran partili, tahliye edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 14:55 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, CHP Kocasinan İlçe Teşkilatı'na camları kırıp girerek, içerideki bilgisayarlara zarar verdiği iddiasıyla tutuklanan Özgür Terazi(29), ilk duruşmada tahliye edildi.

Kayseri'de CHP'ye saldıran partili, tahliye edildi

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, CHP Kocasinan İlçe Teşkilatı'na camları kırıp girerek, içerideki bilgisayarlara zarar verdiği iddiasıyla tutuklanan Özgür Terazi(29), ilk duruşmada tahliye edildi.
Geçen 2 Aralık akşamı saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre Özgür Terazi, 2 katlı binanın giriş katında bulunan ilçe teşkilatına camları kırarak, girdi. İçerideki bilgisayarlara zarar verdi. Olaydan sonra da polis merkezine giderek teslim oldu.
2011 yılından bu yana CHP Kocasinan İlçe Teşkilatı üyesi olan ve hakkında, 'kasten yaralama' suçundan çok sayıda işlem yapıldığı belirlenen Terazi, ifadesinde CHP'nin son dönemdeki politikasını beğenmediği için olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Tutuklanan Özgür Terazi hakkında 'konut dokunulmazlığının ihlali' ve 'mala zarar verme' suçlarından 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davada ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık, ifadesini değiştirerek, suçlamayı kabul etmedi ve tahliyesini talep etti. Mahkeme de tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliye etti. Duruşma ertelendi.

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