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Kayseri'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 19:48 | Son Güncelleme

Kayseri'de cinayet

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Anayurt Mevlana Mahallesi Bilginler Caddesi 31. Sokak'taki bir apartmanda iki aile arasında banyodan sızan su nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Serkan K. (38) apartmanın otoparkında alt kat komşusunun amcası Veysel Kuşoğlu'na (48) ateş etti.

112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Kuşoğlu kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Serkan K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İki aile arasında daha önce de aynı nedenle tartışma yaşandığı öğrenildi.

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kavga cinayet Kayseri

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