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Kayseri'de cinsel gücü artırıcı hap operasyonu: 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 15:57 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de polisin baskın yaptığı iş yerinde, yurda kaçak yollarla sokulan 950 cinsel gücü artırıcı hap ve 4 bin 600 alım ve satımı yasak hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de cinsel gücü artırıcı hap operasyonu: 1 gözaltı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de polisin baskın yaptığı iş yerinde, yurda kaçak yollarla sokulan 950 cinsel gücü artırıcı hap ve 4 bin 600 alım ve satımı yasak hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla getirilip piyasaya sürülen cinsel gücü artırıcı haplar ile ilgili olarak uzun bir süredir takip edilen S.E. 'nin iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde yapılan aramada 950 cinsel gücü artırıcı, 4 bin 600 alım-satımı yasak kaçak hap ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahibi S.E. gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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