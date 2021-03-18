Kayseri’de cinsel tacize 38 yıl 10 ay hapis cezası

Kayseri’de 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunulması olayıyla ilgili olarak biri kadın 2 sanığa toplamda 38 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ö.A. (27) Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanık P.D. (31) ise mahkeme salonunda hakim karşısına çıktı. Sanık avukatları ve müşteki avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme salonunda savunmasını veren Ö.A., “ Ben bu suçu kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum” dedi. Sanık P.D. ise kendini, “ Ben bu suçu kabul etmiyorum. Ben hak, hukuk istiyorum, beraatımı istiyorum” diye savundu.

Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılamada, tutuklu sanık Ö.A.’ya ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 24 yıl, ‘hürriyetin yoksun kılma’ suçundan 6 yıl olmak üzere toplam 30 yıl, tutuksuz sanık P.D.’ye ise ‘cinsel istismara yardım’ suçundan 6 yıl 8 ay, ‘hürriyetin yoksun kılma’ suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 8 yıl 10 ay hapis cezası verilmesine hükmedildi.

