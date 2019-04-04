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Kayseri’de çöp kovalarının içerisine saklanmış 463 şişe kaçak içki ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2019 10:33 | Son Güncelleme

Kayseri’de polis ekiplerinin nakliye aracının kasasında yaptığı aramada çöp kovalarının içerisine saklanmış vaziyette 463 şişe kaçak içki ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen kaçak içki ihbarı üzerine harekete geçti.

Kayseri’de çöp kovalarının içerisine saklanmış 463 şişe kaçak içki ele geçirildi

Kayseri’de polis ekiplerinin nakliye aracının kasasında yaptığı aramada çöp kovalarının içerisine saklanmış vaziyette 463 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen kaçak içki ihbarı üzerine harekete geçti. R.K.’nın kullandığı 38 BS 467 plakalı nakliye aracını durduran ekipler, çöp kovalarının içerisine saklanmış toplamda 463 şişe çeşitli marka ve ebatlarda kaçak içki ele geçirdi. Kaçak içkilere el konulurken, R.K. da gözaltına alındı.
Ele geçirilen kaçak içkilerin insan sağlığına son derece zararlı olduğu belirtildi.

Kayseri’de çöp kovalarının içerisine saklanmış 463 şişe kaçak içki ele geçirildi

Kayseri’de çöp kovalarının içerisine saklanmış 463 şişe kaçak içki ele geçirildi

Kayseri’de çöp kovalarının içerisine saklanmış 463 şişe kaçak içki ele geçirildi

Kayseri’de çöp kovalarının içerisine saklanmış 463 şişe kaçak içki ele geçirildi

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