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Kayseri'de Cumhuriyet coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 12:51 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.
Kentte Cumhuriyet'in 96'ncı yıl dönümü kutlamaları Vali Şeyhmus Günaydın'ın makamında tebrikleri kabulü ile başladı. Program, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan etkinliklerle sürdü. Vali Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tören aracıyla alanda halkı selamladı. Kutlamalarda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Geçiş töreninde ise, askeri birliklere vatandaşlar yoğun ilgi göstererek, asker selamı verdi. Törene; AK Parti Milletvekili İsmail Tamer, CHP Milletvekili Çetin Arık, MHP Milletvekili Baki Ersoy ve İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş da katıldı.

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Diyarbakır’da Cumhuriyet Bayramı coşkusuDiyarbakır’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
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