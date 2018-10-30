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Kayseri'de "Cumhuriyet Oratoryosu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 22:53 | Son Güncelleme

Kayseri'de "Cumhuriyet Oratoryosu"

KAYSERİ (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü etkinlikler kapsamında Kayseri Barosu tarafından "Cumhuriyet Oratoryosu" düzenlendi.

Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları genel müdürlükleri ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bando ve Armoni Mızıkası Komutanlığı sanatçılarının katılımıyla, Kadir Has Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programı, katılımcılar ellerinde Türk bayrakları ile takip etti.

Rejisörlüğünü Murat Atak'ın yaptığı oratoryoda, sanatçılar, aralarında "Sarı Saçlım, Memleketim, Çökertme, Gesi Bağları, İzmir'in Kavakları, Harbiye Marşı, Hekimoğlu, Ah Bir Ataş Ver, Karahisar Kalesi, Çanakkale İçinde, Dağ Başını Duman Almış, 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı"nın da bulunduğu birçok eser seslendirdi.

Programa, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Kayseri Baro Başkanı Cavit Dursun ve davetliler katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Oratoryosu Kayseri

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