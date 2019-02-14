Kayseri'de DEAŞ davası

Trafik kazasının ardından ülkesine, oradan da fizik tedavi için İstanbul'a geldiğini anlatan Enikeev, şunları dile getirdi:

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "örgüte bilerek, isteyerek yardım etme" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanıklar Rusya uyruklu Elena Rakhmanova, Suriyeli Mahmud Şeyh Muhammed, Sümeyye Şeyh Muhammed, Ahmad Alakel, Muhammed Al Hammut ve Minah Mohammed Al Ali ile tutuksuz sanık Muhammed Rebiğ İsmail ve avukatları hazır bulundu.

"İstanbul'da bir yıl kaldıktan sonra İsviçre uyruklu eşim ile Suriye'deki insanlara yardım amaçlı bu ülkeye gittim. Müslüman'ım, bu ülkede savaş var, ailemin maddi durumu iyiydi, oradaki insanlara ve çocuklara yardım etmek istiyordum, bu nedenle gittim. İdlib'de Tahrir el Şam, El Nusra ve Özgür Suriye Ordusu'na mensup kişilere yardımda bulundum. Abdullah Şeyh Muhammed (DEAŞ'ın sözde 'göç ve lojistik komitesi' Türkiye sorumlusu 'Abu Jafer' kod adlı kişi) ile burada tanıştım, ne iş yaptığını bilmiyordum. Burada 1,5 sene kaldıktan sonra Türkiye'ye döndüm. Amacım ülkeme dönmekti."

Mahkeme başkanının, neden uluslararası terörizm suçundan arandığını sorması üzerine sanık Enikeev, "Kırım Tatarlarından olmam ve Kırım'ın Rusya tarafından ilhakına karşı tavır almam nedeniyle bu ülke tarafından hakkımda terörist suçlaması ile işlem yapıldığını biliyorum." dedi.

Sanıklardan Elena Rakhmanova ve Sümeyye Şeyh Muhammed'in eşleri olduğunu belirten Enikeev, DEAŞ üyesi olmadığını öne sürerek, tahliye ve beraatini istedi.