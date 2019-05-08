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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 21:38 | Son Güncelleme

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında DEAŞ terör örgütüne üye olma ve dolandırıcılık suçundan yakalama kararı bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında DEAŞ terör örgütüne üye olma ve dolandırıcılık suçundan yakalama kararı bulunan H.E'nin, Kocasinan ilçesi Bahçelievler Mahallesi 2183. Sokak'taki bir evde olduğu ihbarını değerlendirdi.

Söz konusu eve operasyon düzenleyen ekipler, 49 yaşındaki Doğu Türkistan uyruklu H.E'yi gözaltına aldı.

H.E'nin, DEAŞ terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Kayseri

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