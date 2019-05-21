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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 11:50 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4'ü Irak, 6'sı Suriye uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4'ü Irak, 6'sı Suriye uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Suriye ve Irak'ta bulundukları dönemde terör örgütü içerisinde eylemsel faaliyetler yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin adreslerine şafak vakti baskın düzenlendi. Irak uyruklu S.E.Ç., Y.Ç., S.Ç. ve R.A. ile Suriye uyruklu M.A.H., A.E.A., M.S.E., A.S.A., Y.E.A. ve B.A. gözaltına alındı. 10 şüpheli sorgulanmak üzerine emniyete götürüldü.

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