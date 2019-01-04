Kayseri'de DEAŞ operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen yabancı uyruklu zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ve Suriye'deki çatışma bölgelerine gitme arayışında olduğu öne sürülen yabancı uyruklu Aıerken Abuduwaılı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Söz konusu kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

