HABER

Kayseri'de DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 09:59 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ adına Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü ileri sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda örgüt adına Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü iddia edilen 9 zanlı yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ faaliyetlerinin önlenmesi ve örgüte yeni eleman temininin önüne geçilmesi amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen Suriye ve Irak uyruklu 10 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

DEAŞ adına Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilerden 9'u gözaltına alındı.

Adresinde bulunamayan bir kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Aliağa için ulaşım master planı isteniyorAliağa için ulaşım master planı isteniyor
Adana'daki orman yangınıAdana'daki orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ gözaltı Kayseri operasyon

En Çok Okunan Haberler

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağaçların çevrelediği fener denizden giderek uzaklaşıyor

Deniz feneri kıyıdan giderek uzaklaşıyor

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Doğum bildirim sistemi ile kimlik belgesi işlemleri 4 pilot ilde başladı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan işten çıkarma haberleriyle ilgili açıklama

Belediyeden işten çıkarma haberleriyle ilgili flaş açıklama

Kargo kolilerinden binlerce kaçak havai fişek çıktı

Kargo kolilerinden binlerce kaçak havai fişek çıktı

Son dakika! Jandarma'dan üç ilde operasyon: Uzi suikast silahı ele geçirildi

Üç ilde operasyon! Suikast silahı ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.