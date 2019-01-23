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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2019 16:37 | Son Güncelleme

 KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon yaptı. Polisin, iki adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda Suriye uyruklu Abdulfettah Altuveyni (32) ve Abdulselam Elferrud (29), gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda örgüte ait bazı dökümanlara el konuldu. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

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