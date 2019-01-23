Kayseri'de DEAŞ operasyonu 2 gözaltı

KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon yaptı. Polisin, iki adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda Suriye uyruklu Abdulfettah A. (32) ve Abdulselam E. (29), gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda örgüte ait bazı dökümanlara el konuldu. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.



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