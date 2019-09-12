Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de jandarmanın DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bünyan, Kocasinan, Sarıoğlan ilçelerinde yapılan istihbarı çalışmalarda, DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirlenen 3 kişinin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler H.E.İ, A.M. ve C.E., jandarmanın düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerden A.M. sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, diğer 2 şüphelinin jandarmada sorgusu sürüyor.

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