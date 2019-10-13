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Kayseri’de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2019 12:46 | Son Güncelleme

Kayseri’de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Suriye ve Irak’ta terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye ve Irak uyruklu A.S.H., İ.E.

Kayseri’de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Suriye ve Irak’ta terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye ve Irak uyruklu A.S.H., İ.E. ve M.H.M. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Yetkililer gözaltına alınan zanlılarla ilgili işlem başlatıldığını bildirdi.

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