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Kayseri’de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 21:03 | Son Güncelleme

Kayseri’de polis ekiplerinin düzenlediği DEAŞ operasyonunda örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından polis özel harekatında katıldığı operasyonda, Suriye ve Irak’ta terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten yabancı uyruklu 3 kişinin Kayseri’de olduğu tespit edildi.

Kayseri’de polis ekiplerinin düzenlediği DEAŞ operasyonunda örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından polis özel harekatında katıldığı operasyonda, Suriye ve Irak’ta terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten yabancı uyruklu 3 kişinin Kayseri’de olduğu tespit edildi. Şahısları yakalamak için harekete geçen ekipler, operasyonla 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca şahısların evlerinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.
Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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