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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 12:00 | Son Güncelleme

Suriye ve Irak'ta bulundukları dönemde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen yabancı uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak'ta bulundukları dönemde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen yabancı uyruklu 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Irak uyruklu S.A. ile Suriyeli A.A.A, S.Ö. ve A.H. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Kayseri Suriye ve Irak Terör örgütü

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