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Kayseri'de DEAŞ operasyonu 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 17:42 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2'si kadın 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2'si kadın 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında, N.A., B.B., M.H., N.A. ve M.H.'nin Suriye'de terör örgütü içinde faaliyet yürüttükleri belirlendi. Kocasinan ilçesinde olduğu belirlenen şüpheliler, adreslerine düzenlenen eş zamanlı baskında gözaltına alındı. Suriye uyruklu 2'si kadın 5 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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