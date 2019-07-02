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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 10:42 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri belirlenen Suriye ve Irak uyruklu kişilere yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri belirlenen Suriye ve Irak uyruklu kişilere yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerine yönelik soruşturma kapsamında, belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye ve Irak uyruklu 9 şüpheli, kaldıkları evlerde gözaltına alındı. Şüpheliler, Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

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