Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye ve Irak'ta bulundukları dönemde DEAŞ bünyesinde silahlı faaliyet yürüttükleri tespit edilen Suriye ve Irak uyruklu 2 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kocasinan ilçesindeki iki adrese düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda birçok dijital materyale el konuldu.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

