Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye ve Irak'ta bulundukları dönemde DEAŞ bünyesinde silahlı faaliyet yürüttükleri tespit edilen Suriye ve Irak uyruklu 2 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Kocasinan ilçesindeki iki adrese düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda birçok dijital materyale el konuldu.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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