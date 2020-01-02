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  4. Kayseri’de DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama

Kayseri’de DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 18:14 | Son Güncelleme

Kayseri’de polis ekiplerinin yılbaşı öncesinde düzenlediği DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 5’i tutuklanırken, 4’ü de sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderildi.Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz 30 Aralık’ta Suriye ve Irak’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 9 kişinin Kayseri’de olduğu belirlendi.

Kayseri’de polis ekiplerinin yılbaşı öncesinde düzenlediği DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 5’i tutuklanırken, 4’ü de sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz 30 Aralık’ta Suriye ve Irak’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 9 kişinin Kayseri’de olduğu belirlendi. Sabah saatlerinde operasyon için düğmeye basan ekipler, 9 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Evlerde yapılan aramada da dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şahıslar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Gözaltında bulunan 9 kişiden 4’ü sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine, 5’i de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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