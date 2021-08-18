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Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir zanlı yakalandı

18.08.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın yapılanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında Kocasinan ilçesinde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu A.A. gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Haseki Eczane
Kocasinan
Karacalar Eczane
Kocasinan
Şahin Eczane
Kocasinan
Yağcı Eczane
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