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Kayseri'de DEAŞ şüphelisi hakim karşısında

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 15:11 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, DEAŞ adına yılbaşı kutlamalarına yönelik eylem planladığı iddiasıyla tutuklanan Murat Yerlikaya, 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan açılan davada hakim karşısına çıktı.

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, DEAŞ adına yılbaşı kutlamalarına yönelik eylem planladığı iddiasıyla tutuklanan Murat Yerlikaya, 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan açılan davada hakim karşısına çıktı. Yerlikaya, suçlamaları kabul etmedi.
Fransa'dan Türkiye'ye gelen Murat Yerlikaya, 1 Ocak'ta Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda birlikte yaşadığı Fas uyruklu Nadia N. ile gözaltına alındı. Kayseri'de DEAŞ adına yılbaşı kutlamalarında yönelik eylem planladığı ancak gerçekleştiremediği iddia edilen Yerlikaya, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı, Nadia N. ise serbest bırakıldı.
Murat Yerlikaya hakkında Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Yerlikaya savunmasında, 17 yıldır Fransa'da inşaat işçiliği yaptığını anlatarak, "Hiçbir terör örgütü ile fiziki bir bağım yok. Türkiye'ye iş bulmak ve sağlık sorunlarım nedeniyle geldim. Ben örgüt üyesi değilim, hiçbir örgüt ile asla alakam yoktur" dedi. Tanık olarak dinlenen Nadia N. ise Fas vatandaşı olduğunu belirterek, "Fransa ile hiçbir bağım yoktur. Murat ile Müslüman evlilik sitesi üzerinden tanıştık ve evlendik. Murat uykusunda çok ağlardı ve üzerine bir şeylerin geldiğini söylerdi. Bu nedenle sağlığı için Kayseri'ye geldik" diye konuştu. Mahkeme, sanığın, akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için hastaneye sevk edilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

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