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Kayseri’de DEAŞ üyesi 3 kişi yakalandı

23.12.2020 15:22 | Son Güncelleme:
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan çalışmalarda DEAŞ Terör Örgütü olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce; Irak ve Şam İslam Devleti (DEAŞ ) Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Melikgazi İlçesinde 2 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu M.E.M., M.Y.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan çalışmalarda DEAŞ Terör Örgütü olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce; Irak ve Şam İslam Devleti (DEAŞ ) Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Melikgazi İlçesinde 2 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu M.E.M., M.Y. ve M.Y. yakalanarak gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların azim ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

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