Kayseri'de DEAŞ üyesi 4 kişi adliyede

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle yakalanarak gözaltına alınan Suriye ve Irak uyruklu 4 kişi, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak’ta bulundukları dönemde DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü ileri sürülen Irak uyruklu S.A., Suriye uyruklu A.A.A., S.Ö. ve A.H.'yi, düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sından, 'DEAŞ terör örgütü üyesi olma' suçundan adliyeye sevk edildi.
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