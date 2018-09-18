HABER

Kayseri'de DEAŞ'ın sözde askeri emiri ile oğlu yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 09:48 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütünün sözde Sincar askeri emiri ve ağır silahçısısı olduğu öne sürülen Irak uyruklu Abdülhalık Kurdi  (47) ile DEAŞ adına Telafer'de savaşçı olarak faaliyet yürüttüğü belirtilen oğlu Mehdi Kurdi (18), polis tarafından gözaltına alındı.

Kayseri'de DEAŞ'ın sözde askeri emiri ile oğlu yakalandı

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütünün sözde Sincar askeri emiri ve ağır silahçısısı olduğu öne sürülen Irak uyruklu Abdülhalık Kurdi (47) ile DEAŞ adına Telafer'de savaşçı olarak faaliyet yürüttüğü belirtilen oğlu Mehdi Kurdi (18), polis tarafından gözaltına alındı.
Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki bir eve operasyon yaptığı. Operasyonda Irak'ta bulunduğu dönemde DEAŞ adına sözde Sincar askeri emiri ve örgüt içinde ağır silahçısı (havancı) olarak görev yaptığı iddia edilen Abdülhalık Kurdi ile örgüt adına Telafer'de savaştığı öne sürülen oğlu Mehdi Kurdi yakalandı. Gözaltına alınan baba ile oğlu emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Zanlıların 1 yıl önce Türkiye'ye kaçak olarak girdikleri, Esentepe Mahallesi'ndeki bir gecekonduya yerleşip, kağıt ve hurda topladıkları öğrenilirken, 1 hafta süren takip sonucu yakalandıkları kaydedildi. Baba-oğul şüpheliler adli tabipliğe götürülerek, parmak izleri alındı.

FOTOĞRAFLI

Kayseri'de DEAŞ'ın sözde askeri emiri ile oğlu yakalandıKayseri'de DEAŞ'ın sözde askeri emiri ile oğlu yakalandı

PARTNERTarihin acımasız yüzü! Ayaklarını görünce...Tarihin acımasız yüzü! Ayaklarını görünce...
Adana'da milyoner hırsız şaşkınlığıAdana'da milyoner hırsız şaşkınlığı
Adana'yı film festivali heyecanı sardıAdana'yı film festivali heyecanı sardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Erdoğan'dan 'Haber bekleyin' talimatı! İstifa edecekler

Erdoğan'dan 'Haber bekleyin' talimatı! İstifa edecekler

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Muharrem İnce'ye soruşturma!

Muharrem İnce'ye soruşturma!

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kan grubunuz cinsel ilişkinizi etkiliyor!

Kan grubunuz cinsel ilişkinizi etkiliyor!

Düğün fotoğrafının böylesi! Gelinle damat tam öpüşüyordu ki...

Düğün fotoğrafının böylesi! Gelinle damat tam öpüşüyordu ki...

Adana'da milyoner hırsız şaşkınlığı

Adana'da milyoner hırsız şaşkınlığı

İngiltere'de doğum yapan ilk erkekti, operasyonla göğüslerini aldırdı

İngiltere'de doğum yapan ilk erkekti, operasyonla göğüslerini aldırdı

'Elimde fotoğrafların var' tehdidinden sonra ortalıktan kayboldu

'Elimde fotoğrafların var' tehdidinden sonra ortalıktan kayboldu

Aracının kundaklandığını görünce baygınlık geçirdi

Aracının kundaklandığını görünce baygınlık geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.